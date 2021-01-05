Население северных и восточных регионов Казахстана продолжает снижаться

Численность населения Казахстана к 1 декабря 2020 года достигла 18 852 тыс. человек, увеличившись с начала года на 211 тыс. человек или 1,19%, сообщил комитет по статистике республики.

Лидерами по приросту населения остаются столица – 3,85%, Шымкент (3,09%), Алматы (2,89%), Мангистауская область (2,68%) и Атырауская область (1,65%).

Население Алматы достигло 1 972 тыс. человек, столицы – 1 179 тыс., Шымкента – 1 070 тыс.

За первые 11 месяцев 2020 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В остальных шести регионах население сокращалось..

Больше всего население сократилось в Северо-Казахстанской области – на 0,84%. В Восточно-Казахстанской области численность населения уменьшилась на 0,40%, в Костанайской области – на 0,39%, в Акмолинской области – на 0,17%, в Павлодарской области – на 0,15%, в Карагандинской области – на 0,10%.

При этом в Северо-Казахстанской области отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 1,74% до 11 129 тыс. человек, сельское население выросло на 0,40% - до 7 724 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,0%, доля сельского населения - 41,0%.