Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса

Около часа ночи по времени Алматы сторонники уходящего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, возле которого протестовали в течение нескольких часов. Вице-президент США Майк Пенс, проводивший заседание сената, был эвакуирован, сенаторы и конгрессмены также доставлены в специальные укрытия.

В среду по времени Вашингтона (в ночь на четверг по времени Алматы) Конгресс начал заседание по утверждению итогов президентских выборов. Група сенаторов и республиканских, близкие сторонники Трампа, пытаются опротестовать победу демократа Джо Байдена, в связи с чем совместное заседание Конгресса было прервано и палаты продолжили дебаты отдельно.

С утра в Вашингтоне проходила акция протеста, собравшая несколько тысяч сторонников Трампа, убежденных, что выборы были сфальсифицированы, а действующий президент одержал на них победу. В момент начала заседания Конгресса у его входа произошли первые столкновения полиции с протестующими, которые пытались ворваться в здание.

Спустя примерно час после начала заседаний сената и палаты представителей они были прерваны. Вице-президента Пенса вывела из зала секретная служба, а двери залов обеих палат были заперты. Сотрудники Конгресса получили распоряжение эвакуироваться и укрыться.

В настоящее время внутри Конгресса находится, как минимум, несколько сотен сторонников Трампа, заседания прерваны. Сенаторы и члены палаты представителей эвакуированы в специальные укрытия, они в безопасности, заявляют они сами, их представители и полиция.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила о введении в городе комендатского часа с 18 часов, привлекая таким образом федеральные силы к установлению порядка в столице.