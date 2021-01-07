​Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа

Twitter и Facebook в среду заблокировали учетные записи президента США Дональда Трампа на 12 и 24 часа, чтобы остановить поток его заявлений против результатов президентских выборах в США на фоне продолжающихся беспорядков в Капитолии, сообщает Reuters.

Twitter скрыл и потребовал удалить три твита Трампа «в результате беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия», после того, как поддерживающие Трампа протестующие штурмовали Капитолий США в попытке заставить Конгресс заблокировать назначение избранного президента Джо Байдена. Внутри здания была застрелена одна женщина.

Facebook и YouTube также удалили видео, в котором Трамп продолжал утверждать, что президентские выборы были сфальсифицированными, даже когда он призывал протестующих отступить. И если аккаунт президента в Instagram будет заблокирован на 24 часа, то YouTube не принимал никаких действий в отношении учетной записи Трампа на своей платформе.

Трамп и его сторонники массово распространяют заявления о фальсификации выборов. В среду Трамп обвинил вице-президента Майка Пенса в том, что ему не хватило «смелости» отстаивать эту позицию в твите, который также был удален администрацией Twitter.

Группы по защите гражданских прав призывают технологические компании навсегда заблокировать аккаунты Трампа. Согласно аналитическим запискам и публичным отчетам, агрессивная риторика и призывы к вооружению значительно усилились за последние три недели на площадках многих социальных сетей, поскольку несколько групп запланировали митинги на среду, включая сторонников Трампа, белых националистов и апологетов теории заговора QAnon.