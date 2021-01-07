В Алматы тестирование на коронавирус прошли почти 50% участников избирательного процесса

Тесты сдавали работники участков для голосования, наблюдатели и доверенные лица
В Алматы тестирование на коронавирус прошли почти 49,5% из около 10 тыс. участников избирательного процесса, среди которых работники участков для голосования, наблюдатели и доверенные лица, сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин во время брифинга.
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