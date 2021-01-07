В Алматы тестирование на коронавирус прошли почти 50% участников избирательного процесса

В Алматы тестирование на коронавирус прошли почти 49,5% из около 10 тыс. участников избирательного процесса, среди которых работники участков для голосования, наблюдатели и доверенные лица, сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин во время брифинга.

С 29 декабря до 3 января в Казахстане должно было проходить тестирование работников избирательных участков, наблюдателей и доверенных лиц. К 3 января в списках на медицинское обследование было зарегистрировано порядка 10 тыс. человек.

«За двое суток было обследовано 5 840 человек, и среди них было выявлено 8 зараженных. Они отстранены от работы. Если это были работники участковых комиссий, то их заменили резервными членами. Наблюдатели также будут меняться по партийным спискам и независимо от них, а если они будут отстраняться, то по возможности заменяться. «...> В течение двух дней, 7-8 января, мы будем завершать эту работу. На сегодняшний день обследовано 49,5% от числа, которые зарегистрированы», - рассказал Бекшин.

Upd. На 12:00 часов 7 января обследование прошли 8394 человека. Из них положительные результаты тестов зафиксированы у 13 человек, 10 из которых − члены избирательных комиссий, а трое − наблюдатели.