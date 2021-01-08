Жителям городов предложили определить, какому количеству выкуриваемых сигарет эквивалентен вдыхаемый ими воздух

Сервис переводит почасовые данные о качестве воздуха в информацию о количестве выкуриваемых сигарет.

Этим утром инструмент показывает, что жители Алматы, вдыхая городской воздух, ежедневно «выкуривают» больше 9 сигарет. Шести сигаретам эквивалентно вдыхание воздуха жителями столицы Казахстана.

Сервис определяет местоположение девайса (пользователи также могут ввести город самостоятельно), подключается к базе данных ближайшей станции мониторинга качества и переводит полученные цифры в количество выкуренных сигарет. В Казахстане такие станции устанавливаются Казгидрометом и посольством США.

Авторы разработали этот проект всего за неделю после того, как прочитали исследование, в котором аналитики сравнили число смертей, вероятно вызванных курением или табаком в общем, с уровнем загрязнения воздуха в Китае. Для анализа был использован один из самых распространенных загрязнителей — мелкие частицы PM2.5, которые образуются от горения.

«Вот эмпирическое правило: одна сигарета в день является приблизительным эквивалентом уровня PM2,5 в 22 мкг / м3. Удвойте этот уровень, и это эквивалентно 2 сигаретам в день. Конечно, в отличие от курения сигарет, загрязненный воздух настигает все возрастные группы» — говорится в исследовании.