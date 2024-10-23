Ранее Айнабек занимался проектом по «вызову дождя», но эффективность технологии не доказана
Акимат Алматы не давал разрешения Алтаю Айнабеку на установку оборудования по очистке воздуха от смога
фото Власти

Управление экологии и окружающей среды города Алматы в ответ на запрос «Власти» сообщило, что не выдавало разрешения на установку оборудования Алтаю Айнабеку, известному по проекту искусственного «вызова осадков» над Аральским морем. С сентября этого года Айнабек также обещает очистить воздух Алматы от смога при помощи своих технологий, и начал сбор средств в соцсетях для этих целей.

«В управление запросов от Айнабек А. с проектом относительно очистки города Алматы от смога не поступало, в связи с чем разрешений на установку оборудования не выдавалось», – сообщило ведомство.

Алтай Айнабек представляется экспертом по климатическим технологиям. С середины июня этого года в соцсетях стали распространяться видео с его обещаниями наполнить Арал дождевой водой при помощи технологии ионизации атмосферы. В ответ на запрос «Власти» «Казгидромет» сообщал, что метод ионизации не признан мировым научным сообществом. Ионизация наряду с методами с использованием электрических полей, лазерных технологий и акустических волн считается альтернативным методом, которые Всемирная метеорологическая организация не признает научно обоснованными. Подробнее «Власть» рассказывала в этом материале.

С сентября этого года Айнабек также обещает очистить воздух Алматы от смога при помощи своих технологий, и начал сбор средств в соцсетях для этих целей.

Кроме проекта Айнабека, очистить воздух Алматы ранее также обещала компания «Smart Eco Electronics», но ее решения также не показали эффективности. В конце 2022 года на прилегающей территории автовокзала «Сайран» был установлен комплекс с фильтрами для очистки загрязненного воздуха.

«Анализ с привлечением специализированной лаборатории показал малую эффективность комплекса «Smart Eco Electronics» по очистке воздушных масс от загрязняющих веществ. Проект к тиражированию не рекомендован», – также ответили в управлении экологии и окружающей среды.

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