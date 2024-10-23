Акимат Алматы не давал разрешения Алтаю Айнабеку на установку оборудования по очистке воздуха от смога

Управление экологии и окружающей среды города Алматы в ответ на запрос «Власти» сообщило, что не выдавало разрешения на установку оборудования Алтаю Айнабеку, известному по проекту искусственного «вызова осадков» над Аральским морем. С сентября этого года Айнабек также обещает очистить воздух Алматы от смога при помощи своих технологий, и начал сбор средств в соцсетях для этих целей.

«В управление запросов от Айнабек А. с проектом относительно очистки города Алматы от смога не поступало, в связи с чем разрешений на установку оборудования не выдавалось», – сообщило ведомство.

Алтай Айнабек представляется экспертом по климатическим технологиям. С середины июня этого года в соцсетях стали распространяться видео с его обещаниями наполнить Арал дождевой водой при помощи технологии ионизации атмосферы. В ответ на запрос «Власти» «Казгидромет» сообщал, что метод ионизации не признан мировым научным сообществом. Ионизация наряду с методами с использованием электрических полей, лазерных технологий и акустических волн считается альтернативным методом, которые Всемирная метеорологическая организация не признает научно обоснованными. Подробнее «Власть» рассказывала в этом материале.

С сентября этого года Айнабек также обещает очистить воздух Алматы от смога при помощи своих технологий, и начал сбор средств в соцсетях для этих целей.

Кроме проекта Айнабека, очистить воздух Алматы ранее также обещала компания «Smart Eco Electronics», но ее решения также не показали эффективности. В конце 2022 года на прилегающей территории автовокзала «Сайран» был установлен комплекс с фильтрами для очистки загрязненного воздуха.

«Анализ с привлечением специализированной лаборатории показал малую эффективность комплекса «Smart Eco Electronics» по очистке воздушных масс от загрязняющих веществ. Проект к тиражированию не рекомендован», – также ответили в управлении экологии и окружающей среды.