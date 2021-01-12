Опрос независимых социологов показывает, что в мажилис проходят четыре партии

Опрос, проведенный на выходах из избирательных участков независимым центром исследований Сандж, показал, что на выборах в мажилис 7%-ный порог преодолели четыре партии, а явка была ниже объявленной официально, сообщили социологи во вторник.

По данным опроса, правящая партия «Нур Отан» в ходе выборов получила 56,4%, партия «Ак жол» - 16%, «Ауыл» - 12,5%, «Адал» - 12,1%. Народная партия Казахстана не смогла преодолеть порог для попадания в мажилис, набрав 3% голосов избирателей.

Центризбирком во вторник официально утвердил итоги выборов, ни одна из участвовавших в выборах партий его не оспаривала. По данным ЦИК, «Нур Отан» получил 71,09%, «Ак жол» - 10,95%, НПК – 9,10%, «Ауыл» - 5,29%, «Адал» - 3,57%.

По данным «Сандж», меньше всего проголосовавших за партию власти в Атырауской области – 13,6% (здесь партия заняла только четвертое место), больше всего – в Северном Казахстане (73,6%).

При этом, по информации центра «Сандж», явка на выборах в среднем составила 44,7%, однако по регионам она существенно варьирует: низкая в Алматы – 16,8%, Нур-Султане – 33,5%, Атырауской области – 35,3%, Шымкенте – 38,1%, Актюбинской области – 38,8%. Самая высокая явка в Акмолинской – 64,7%, СКО – 59,7%, Костанайской – 53,6%. «В основном явку обеспечили государственные служащие, бюджетники и работники крупных промышленных предприятий», - говорится в сообщении исследователей.

По официальным данным ЦИК, явка на выборах составила 63,3%.

Исследование было сделано на собственные средства центром исследований «Сандж». Центр получил разрешение Центризбиркома на проведение исследований на выборах всего за несколько дней до дня голосования и поэтому не успел организовать стандартный экзит-полл, требующий длительной подготовки и большого финансирования.