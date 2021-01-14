Его кандидатуру предложил Назарбаев
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Нурлан Нигматулин может возглавить фракцию «Нур Отана» в мажилисе
фото с сайта inform.kz

В столице проходит заседание парламентской фракции партии «Нур Отан». Глава партии Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на должность руководителя фракции в мажилисе.

«В ходе заседания фракции председатель партии «Нур Отан» предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в мажилисе парламента», - сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Twitter.

Позднее в пресс-службе первого президента сообщили, что депутаты поддержали это предложение. Таким образом, Нигматулин будет возглавлять фракцию в мажилисе.

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