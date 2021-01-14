Нурлан Нигматулин может возглавить фракцию «Нур Отана» в мажилисе

Его кандидатуру предложил Назарбаев
В столице проходит заседание парламентской фракции партии «Нур Отан». Глава партии Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на должность руководителя фракции в мажилисе.
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