Нурлан Нигматулин может возглавить фракцию «Нур Отана» в мажилисе

В столице проходит заседание парламентской фракции партии «Нур Отан». Глава партии Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на должность руководителя фракции в мажилисе.

«В ходе заседания фракции председатель партии «Нур Отан» предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в мажилисе парламента», - сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Twitter.

Позднее в пресс-службе первого президента сообщили, что депутаты поддержали это предложение. Таким образом, Нигматулин будет возглавлять фракцию в мажилисе.