Токаев анонсировал выборы районных акимов

В Казахстане будут проводить выборы акимов районов, сообщил Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии первой сессии парламента седьмого созыва в пятницу.

Он отметил, что в этом году пройдут выборы акимов в отдельных сельских округах.

«Мы намерены укреплять систему местного самоуправления, начиная с самых низов. Это очень важный вопрос. Поэтому после предстоящих выборов сельских акимов можно переходить к выборам районных акимов. Но мы не должны останавливаться на этом. Нужен новый импульс для усиления влияния граждан на укрепление политической системы, на процесс принятия решений. В этом направлении будет проделана большая работа во время разработки второй части реформ», - сообщил он.

В реформах, по его словам, будут учтены «предложения всех партий, в том числе тех политических сил, которые вчера не прошли в парламент», а также «инициативы членов Национального совета и других авторитетных специалистов и активных граждан».

Ранее Токаев в своей статье «Независимость дороже всего», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан», уже говорил, что предстоят выборы не только акимов сел, но и акимов районов.

«Если новая система окажется эффективной, мы выберем акимов на более высоком уровне», - отмечал он.