Узнайте, какой вы алматинец

Общественный фонд «Eco Kulturа» разработал и запустил онлайн игру для алматинцев под названием #Горожаным . С ее помощью можно узнать, что делать, если вы видите в городе свалку или как пилят деревья.

«Запуск онлайн игры #Горожаным позволит алмаатинцам получить ответы с инструкциями и решениями по актуальным городским вопросам от экологии до инфраструктуры. В ней собраны и приведены в единообразие данные из разных источников. Так же игра #Горожаным, кроме информирования, предлагает жителям различные стратегии решения одной и той же проблемы, через взаимодействие с госорганами, проявление гражданского активизма, вовлечения других людей и т.д», — рассказывают создатели игры.

Над её созданием работала московский иллюстратор, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Анна Саруханова. Планируется, что игра станет многосерийной и с ее помощью будут освещаться актуальные проблемы и задачи города Алматы.

В конце квиза, ответив на все вопросы, в зависимости от результатов, участник получает звание «Какой ты алматинец».

Данные о проблемах Алматы и необходимых решениях получены из исследования «Чего хотят алматинцы?» Так, каждый третий опрошенный житель города считает, что основная проблема Алматы — состояние экологии. Вторая по степени важности — безопасность.

«По результатам опроса мы видим противоречие между объективной необходимостью участия граждан в городских преобразованиях, решении проблем и слабой информированностью, социальной апатией, выученной беспомощностью. Так, 37% респондентов не знают, куда именно нужно обращаться за решением возникшей актуальной городской проблемы, 25% обращались в государственные органы, но вопрос остался нерешенным, а 31% не осведомлены о работе Open Almaty», сообщает «Eco Kulturа».

Пройти игру можно здесь. Больше об игре и полезных данных на странице проекта в инстаграм @gorozhanym. Хэштег: #goroganym

Проект реализуется при поддержке Общественного Совета Алматы, Фонда Сороса Казахстан, гранта Программы по поддержке гражданского общества Центральной Азии. Программа реализуется Фондом Евразия и спонсируется Агентством США по международному развитию (USAID), а также информационной поддержке интернет журнала Vласть.