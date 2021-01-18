В Алматы вновь откроют инфекционный модульный госпиталь

20 января в Алматы после плановой обработки вновь начнет работу модульный инфекционный госпиталь городской клинической инфекционной больницы им. И. Жекеновой, сообщила пресс-служба городского акимата.

«Госпиталь после генеральной санитарно-дезинфицирующей обработки, которая началась в начале декабря прошлого года, вновь начнет принимать пациентов для лечения КВИ 20 января», - сообщили в акимате.

Модульный госпиталь на 280 коек работал с апреля до конца ноября 2020 года, здесь было пролечено 3 430 больных. В данный момент здание, палаты и оборудование полностью обработаны.

В акимате подчеркивают, что открытие госпиталя никак не связано с нехваткой мест в больницах: «Начинает работу после завершения плановой обработки. По данным УОЗ, нехватки мест нет. Всего общая коечная мощность городе – 7011 мест, из них задействовано – 1866 (остальные свободные). То есть 57% свободно. 796 (43%) пациента находятся на госпитализации».