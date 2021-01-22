США вводят карантин для всех прибывающих в страну

Президент США Джозеф Байден ужесточает меры борьбы с эпидемией COVID-19 в Соединенных Штатах. Как пишет РБК , он представил план действий, в котором прописана необходимость массовой вакцинации, мобилизации промышленности и ограничений для въезжающих в страну.

В стратегии новой администрации по борьбе с распространением коронавируса, размещенной на сайте Белого дома, говорится, что прибытию в США путешественники должны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 и проходить обязательный карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Кроме того, власти штатов обязали ввести масочный режим в общественном транспорте, количество центров тестирования увеличат вдвое.

«Мы можем победить COVID-19 и победим. Америка заслуживает ответа на пандемию COVID-19, обусловленного наукой, точными данными и нуждами здравоохранения, а не политикой», - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее Байден собирался ввести стодневный масочный режим для всех госслужащих страны, а также добиться аналогичных мер от властей штатов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились свыше 24,6 млн человек, скончались порядка 409,8 тыс.