Тысячи человек участвуют в акциях по всей России с требованием свободы Навальному

Самыми крупными к этому моменту стали митинги и шествия в Новосибирске (здесь на улицы вышло до 4 тысяч человек), Владивостоке и Иркутске (в обоих городах в акциях участвует более 3 тысяч человек).

В Якутске, несмотря на 50-градусный мороз, по центру города шествием прошли до 300 человек.

В Иркутске протестующие подошли к зданию областной администрации и скандируют "Мы не уйдем". Во Владивостоке произошли столкновения участников акции с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов проводят как точечные, так и масштабные задержания.

По данным "ОВД-инфо", к этому моменту общее число задержанных по всей России перевалило за 170.

В эти минуты начинаются акции в городах Урала, в течение трех ближайших часов они также начнутся в европейских городах России.

Политик Алексей Навальный вернулся в Россию в начале недели после пяти месяцев в Германии, где он лечился после отравления ядом "Новичок". Политик был задержан на паспортном контроле, а позднее арестован на 30 суток. Уже после его ареста был опубликован фильм "Дворец для Путина", рассказывающий о громадном дворце президента России, построеном на черноморском побережье. К этому моменту фильм собрал более 66 млн. просмотров.