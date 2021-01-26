План территориального развития Казахстана разработают до 1 июля

До 1 июля Агентство по стратегическому планированию и реформам разработает план территориального развития Казахстана, который усилит роль и ответственность регионов. Об этом во вторник в ходе расширенного заседания правительства под председательством президента сообщил председатель ведомства Кайрат Келимбетов.

«План территориального развития закреплен в первый уровень системы государственного планирования и с целью обеспечения его логической и конкретной взаимосвязи с Национальным планом развития. В целом План территориального развития предоставит возможность усилить роль и ответственность регионов, а также позволит обеспечить территориально-пространственное развитие Казахстана. Документ планируется разработать до 1 июля 2021 года. Он будет вырабатываться на основе конкурентных преимуществ каждого региона страны», - сообщил Келимбетов.

В целом, отметил председатель агентства, Национальный план развития, План территориального развития, так же, как и Стратегия национальной безопасности, будут определять цели и задачи государственного аппарата как на центральном, так и региональных уровнях.

«Ваше агентство должно стать поставщиком научно-обоснованных, выверенных, причем всесторонних проработанных предложений. В рамках реализации концепции «слышащего государства» необходимо поддерживать постоянный обмен мнениями между властью и обществом. Поэтому я прошу вас, Кайрат Нематович, наладить постоянный диалог с независимыми экспертами. В то же время нам нужны выверенные практические решения. Я подчеркиваю – именно решения. Сейчас времени для дискуссий, для произнесения речей совершенно нет. Нам нужен успех. Успех по линию вашего ведомства», - в свою очередь подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев.