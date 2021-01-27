Мажилис одобрил поправки в соглашение со странами СНГ по борьбе с угонами автотранспорта

Только 66 угнанных автомобилей смогли вернуть казахстанцам за 15 лет, в то время, как похищено было 40 303. В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года», который должен улучшить эту работу.

«На сегодня в соответствии с соглашением СНГ наши границы со странами открыты. Пользуясь этим, некоторые граждане совершают правонарушения. С 2005 года до сегодняшнего дня лишь 30% из 223 похищенных автомобилей были возвращены в страну. Поскольку имеются недостатки в нормах касательно запроса, для устранения данных недостатков в документ нами привнесены новые нормы. Теперь согласно положению на исполнение запроса будет предоставляться один месяц. Поэтому необходимы конкретные основания для отказа в предоставлении информации по запросу», - рассказал депутатам министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Кроме того, в протоколе предусмотрены вопросы предоставления сведений об автомобилях, пострадавших в ДТП, пожарах, стихийных бедствиях, обмена информацией с таможенными органами, обращение невостребованного по истечению одного года транспортного средства в доход государства, на территории которого оно обнаружено.

«В настоящее время хищение автомобилей является проблемой среди стран СНГ. Ратификация данного соглашения защитит права граждан и облегчит возврат похищенных автомобилей», - считает глава МВД.

Вместе с тем спикер мажилиса Нурлан Нигматулин привел более полную статистику, по которой за 15 лет у граждан Казахстана угнано 40 303 машины, 223 из них были обнаружены в странах СНГ, а людям вернули только 66 автомобилей.

«Большая часть автомобилей уходит за границу и, как правило, это элитные автомобили… У кого-то он может был единственный, даже если он был не единственный, это собственность нашего гражданина. И как мы ее защищаем? Ваши цифры об этом все и говорят. Надо просто навести порядок с утечкой персональных данных на эти автомобили, которые находятся в системе МВД. Во всех этих схемах, понятно же, не обходится без людей в погонах, как в Казахстане, так и в других странах. Ну, наведите порядок», - попросил Тургумбаева Нигматулин.