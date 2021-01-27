В Алматы в сутки госпитализируют до 90 пациентов с коронавирусом

В Алматы в сутки в среднем госпитализируются 50-90 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на онлайн-брифинге сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. 40% инфицированных коронавирусом заразились в общественных местах. Также зарегистрированы первые заражения в кинотеатрах и театрах.

Бекшин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной. За 26 дней января зарегистрировано 3 026 случаев КВИ и 237 случаев пневмонии.

«С31 декабря начался резкий рост заболеваемости, когда было зарегистрировано 110 случаев и увеличилось 24 января до 132 случаев в день, когда мы находились на границе "желтой" и "красной зон", а с 25 января перешли в "красную" зону. Эпидемиологическими расследованиями случаев КВИ установлено заражение в общественных местах 40% заболевших и в общественном транспорте 20% заболевших, а также в семьях - 28%. Отмечается увеличение заражений в семейных мероприятиях (тои, дни рождения и другие) за последние 3 недели, а также заражения связаны с посещением кинотеатров и театров», - проинформировал Бекшин.

Высокая заболеваемость коронавирусной инфекции, по его словам, регистрируется среди граждан 20-39 лет на уровне 35%. Среди зараженных в возрасте 40-59 лет - на уровне 27-28%. Это, уверен Бекшин, связано с посещением объектов торговли, ТРЦ и общепита, а также с пользованием общественным транспортом.

При этом он заверил, что загруженность инфекционных стационаров находится «на стабильном уровне»,

«Сегодня занято 724 койки, при этом 61% свободны и 5 145 коек находятся в резерве. В настоящее время в сутки, в среднем, госпитализируется 50-90 пациентов. Реанимационные отделения у нас заняты на 50%. При начальном количестве 80 реанимационных коек, нам пришлось увеличить их до 120», - сказал он.

Среди инфицированных КВИ значительно выросло количество больных с множеством сопутствующих заболеваний, отметил главный санврач города.



