ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система США на первом в этом году заседании решила оставить базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0-0,25%, пишет РБК .

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам комитета в отношении максимальной занятости, а рост инфляции – целевых 2%», - говорится в сообщении регулятора.

Как отметили в ФРС, пандемия коронавирусной инфекции вызывает большие трудности как в США, так и во всем мире, а кризис здравоохранения оказывает давление на экономическую активность, занятость, инфляцию и создает значительные риски для экономических перспектив. Поэтому развитие экономики будет в значительной степени зависеть от эпидситуации.

ФРС начала снижать процентную ставку в марте прошлого года. Сначала регулятор снизил ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%, а 16 марта – до 0-0,25%. Летом регулятор сообщал, что намерен оставить ставку на этом уровне до 2022 года.