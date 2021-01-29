Чиновники не готовы нести ответственность за своих подчиненных
Шпекбаев о коррупции в госорганах: «Ни один руководитель не ушел в отставку по собственному желанию»

Тамара Вааль, Vласть

Руководители государственных органов не готовы нести ответственность за коррупцию своих подчиненных и подавать в отставку. Об этом в пятницу в ходе коллегии заявил председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«В рамках первого пакета антикоррупционных реформ в 2020 году начато внедрение таких институтов, как отставка – персональная ответственность первых руководителей за коррупцию подчиненных. Отправлено в отставку 6 политических служащих, к дисциплинарной ответственности привлечены еще 9 политических, 39 руководителей, занимающих должности административной госслужбы, и 5 топ-менеджеров квазигосударственного сектора», - привел данные Шпекбаев.

Он подчеркнул, что руководителями хотят быть все, но «не каждый готов нести ответственность за подчиненных».

«Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи. В отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе», - сообщил глава агентства.

По его мнению, наряду с законом необходимо руководствоваться и морально-нравственными принципами. Поэтому в самом агентстве приняли решение сразу увольнять непосредственных руководителей за коррупцию подчиненных. За исключением тех случаев, когда руководитель лично пресек преступление.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Антикоррупционная служба расследует хищения средств при строительстве модульных больниц в Алматы и Шымкенте
Новости
Новая депутатская группа работает над законопроектом о противодействии бытовому насилию
Новости
Минсельхоз, МВД и комитет госдоходов остаются самыми коррумпированными госорганами – Шпекбаев
Просматриваемые
Новости
В Алматы с 1 февраля ужесточают карантин
Новости
Алматы перешел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
В Павлодарской области с 25 января вводят новые ограничительные меры
Новости
В Алматы с 1 февраля снизятся тарифы на электроэнергию и тепло
Новости
Прием заявок на снятие пенсионных накоплений на покупку жилья начнется 23 января
Новости
МИИР утвердило правила снятия пенсионных накоплений на покупку жилья