Шпекбаев о коррупции в госорганах: «Ни один руководитель не ушел в отставку по собственному желанию»

Руководители государственных органов не готовы нести ответственность за коррупцию своих подчиненных и подавать в отставку. Об этом в пятницу в ходе коллегии заявил председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«В рамках первого пакета антикоррупционных реформ в 2020 году начато внедрение таких институтов, как отставка – персональная ответственность первых руководителей за коррупцию подчиненных. Отправлено в отставку 6 политических служащих, к дисциплинарной ответственности привлечены еще 9 политических, 39 руководителей, занимающих должности административной госслужбы, и 5 топ-менеджеров квазигосударственного сектора», - привел данные Шпекбаев.

Он подчеркнул, что руководителями хотят быть все, но «не каждый готов нести ответственность за подчиненных».

«Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи. В отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе», - сообщил глава агентства.

По его мнению, наряду с законом необходимо руководствоваться и морально-нравственными принципами. Поэтому в самом агентстве приняли решение сразу увольнять непосредственных руководителей за коррупцию подчиненных. За исключением тех случаев, когда руководитель лично пресек преступление.