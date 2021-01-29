Госпитализация бессимптомных больных COVID- 19 бесполезна и опасна

28 января 2021 года главный санитарный врач Алматы постановил, что с 1 февраля все пациенты с коронавирусной инфекцией будут госпитализированы вне зависимости от тяжести болезни. Сообщество врачей и ученых Medsupportkz выступает против этого нововведения: это чревато истощением ресурсов системы здравоохранения, увеличением бактериальных осложнений и ростом недоверия пациентов к медицине.

«Во-первых, согласно клиническому протоколу, утвержденному РЦРЗ МЗ РК от 3 декабря 2020 года "Коронавирусная инфекция у взрослых", бессимптомные, легкие течения инфекции не нуждаются в госпитализации и специальном лечении. Госпитализация пациентов с бессимптомным, легким и средним течением болезни противоречит клиническому протоколу, — говорится в официальном обращении ОФ Medsupportkz. — Во-вторых, мы опасаемся, что госпитализированные пациенты будут получать необоснованные назначения антибиотиков, антикоягулянтов и другие препараты».

Кроме того, в заявлении говорится о том, что согласно многочисленным международным и казахстанским исследованиям, после первой волны коронавирусной инфекции выросла опасность заразиться устойчивыми к антибиотикам супербактериями: «Госпитализированные пациенты с большой вероятностью могут заразиться опаснейшей больничной флорой, что приведёт к увеличению бактериальных осложнений и смертности от сепсиса и пневмонии. В 2020 году в Казахстане было куплено 18 миллион единиц антибиотиков, что спровоцировало появление супер-устойчивых патогенных и условно-патогенных инфекций».

Medsupportkz напоминает, что сейчас даже самые богатые страны не могут себе позволить госпитализировать всех пациентов с КВИ и принятое в Казахстане решение может усугубить ситуацию: «В феврале-марте по прогнозам министерства здравоохранения ожидается пик заболеваемости, который потребует больших трат на койки, медикаменты и трудовые ресурсы. Госпитализация всех пациентов истощает ресурсы и бюджет здравоохранения и снижает шансы тяжелым и особо тяжелым пациентам с хроническими заболеваниями и осложнениями вовремя и оперативно получить право на медицинскую помощь. Госпитализация всех пациентов искусственно создает дефицит и загруженность врачей, которые не смогут уделить всем пациентам достаточно времени и внимания для лечения.

В фонде считают, что госпитализация пациентов с бессимптомным течением может спровоцировать недоверие пациентов к медицине и органам власти, а принудительная госпитализация способна спровоцировать агрессию в отношении медицинского персонала.