Главреда «Уральской недели» хотят привлечь к уголовной ответственности за статью о незаконном распределении земельных участков

Главного редактора издания «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова хотят привлечь к уголовной ответственности за статью о незаконном распределении земли в Уральске. В субботу он побывал на допросе, сообщил Ахмедьяров в Facebook.

«В полицию поступило уголовное дело из прокуратуры. Прокуроры считают, что я должен быть привлечен к уголовной ответственности за свою статью. В статье речь шла о нарушениях закона при распределении земельных участков в городе Уральск. В результате этих нарушений несколько земельных участков оказались в собственности мамы сотрудника прокуратуры ЗКО, который надзирал за соблюдением законности при распределении земли городским акиматом», - написал журналист.

По его словам, перед публикацией статьи 27 ноября, редакция направила запросы в прокуратуру и антикоррупционное ведомство с требованием предоставить информацию о результатах расследования данного факта.

«Информацию нам не дали, сославшись на тайну следствия. И вот теперь, спустя 2 месяца прокуратура привлекает к уголовной ответственности меня», - сообщил Ахмедьяров.

«Уральская неделя» - одно из немногих независимых региональных изданий в Казахстане. Лукпан Ахмедьяров – лауреат множества журналистских премий за свои расследования и репортажи. Правоохранительные органы не в первый раз пытаются привлечь его к ответственности за публикации.