8 водохранилищ и 13 ГЭС построят в Казахстане к 2025 году

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует до 2030 года построить в общей сложности 39 водохранилищ, а по планам министерства энергетики, к 2025 году введут в эксплуатацию 13 ГЭС.

Во вторник в ходе заседания правительства члены кабинета министров отчитывались о своих планах по выполнению поручений президента. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал, что к 2030 году по всей стране будут построены 39 водохранилищ.

«Будет реконструировано порядка 2 тыс. км магистральных каналов. Помимо этого, будет построено 8 новых водохранилищ с общим объемом 885 млн метров кубических в Жамбылской, Западно-Казахстанской,Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях. С 2025 по 2030 годы будет построено еще 31 новое водохранилище», - сообщил он.

Министерство энергетики, в свою очередь, уже создало рабочую группу, которая выработает предложения по усилению электрических сетей южного региона страны.

«В рамках усиления электрических сетей западного региона в 2021 году начнутся работы по усилению электрических сетей мощностью 220 кВ по направлению Тенгиз – Кульсары – Атырау – Индер – Уральск», - проинформировал глава ведомства Нурлан Ногаев.

До 2035 года, по его словам, будет разработан энергетический баланс, который обеспечит долгосрочное планирование для оптимального размещения этих проектов и новых мощностей. При разработке баланса будет определен оптимальный вариант подключения электрических сетей западного региона к единой энергосистеме.

Параллельно для развития газовой генерации и гидроэнергетики, учитывая дефицит маневренных мощностей, министерством проработано четыре потенциальных проекта строительства генерирующих установок с маневренным режимом в южном регионе страны.

«К 2025 году в южном регионе планируется ввести в эксплуатацию порядка 1300 МВт газовой генерации. До конца 2025 года мы планируем ввести в эксплуатацию 13 ГЭС, общей установленной мощностью около 177,67 МВт. Кроме того, в этом году планируется проведение аукционных торгов на реализацию проектов возобновляемых источников энергии, в том числе маневренных ГЭС. В целом в 2025 году ожидается, что доля ВИЭ в общем производстве электроэнергии достигнет 6%», - пообещал глава Минэнерго.

В апреле прошлого года Мирзагалиев говорил, что до 2030 года в стране планируется построить 28 водохранилищ, часть из которых будут использованы не только для орошения земель, но и помогут снять угрозу паводка в 70 населенных пунктах. Тогда глава ведомства сообщал, что строительство планируется в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.