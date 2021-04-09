Заболеваемость коронавирусом в столице выросла в 2,3 раза по сравнению с июлем прошлого года

В среднем регистрируется порядка 430 случаев коронавирусной инфекции
Тамара Вааль, Vласть
В столице Казахстана продолжают фиксировать стабильно высокий рост заболеваемости коронавирусом. Число больных по сравнению с июлем 2020 года, который считался самым пиковым месяцем, выросло в 2,3 раза. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.
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