Заболеваемость коронавирусом в столице выросла в 2,3 раза по сравнению с июлем прошлого года

В столице Казахстана продолжают фиксировать стабильно высокий рост заболеваемости коронавирусом. Число больных по сравнению с июлем 2020 года, который считался самым пиковым месяцем, выросло в 2,3 раза. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.

«По эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции столица продолжает находиться в «красной» зоне. Отмечается стабильно высокий рост заболеваемости. Ежедневно в среднем регистрируется порядка 430 случаев коронавирусной инфекции. Это больше, чем было в июле прошлого года, когда в среднем было 180 случаев в день», - отметил Муратов.

На данный момент в столице развернуто 14 стационаров на 1 889 коек. Лечение в них получают 84 пациента с отрицательным ПЦР-тестом и 901 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В реанимации находятся 95 человек, из них на искусственной вентиляции легких – 21. Кроме того, порядка 4 тыс. заразившихся получают лечение на дому.