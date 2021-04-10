Темпы вакцинации значительно выросли после поступления в регионы новых доз

В Казахстане хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получило 282,4 тыс. человек – около 1,5% населения страны, оба компонента вакцины получили 103 тыс. человек – 0,6% населения, сообщил в субботу Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано более 28 тысяч человек – это рекордный суточный показатель. В Алматы за сутки вакцинировано почти 8,5 тысяч человек. Накануне в регионы поступила новая партия вакцины, после чего массовая вакцинация возобновилась.

Алматы по-прежнему лидирует по числу и доле вакцинированных - в городе прививку получили 58 тыс. человек (около 2,9% населения).

Далее следует столица - 26 тыс. (2,2%), Туркестанская область – 25,9 тыс. (1,2%), Алматинская область – 24,7 тыс. (1,2%), Карагандинская область – 15,7 тыс. (1,2%), Восточно-Казахстанская область - 15,3 тыс. (1,1%), Жамбылская область – 14,8 тыс. (1,2%), Шымкент – 14,2 тыс. (1,3%), Актюбинская область – 12,3 тыс. (1,4%), Павлодарская область - 11,2 тыс. (1,5%), Костанайская область - 11 тыс. (1,3%), Кызылординская область - 10,4 тыс. (1,2%), Акмолинская область – 9,5 тыс. человек (1,3%), Северо-Казахстанская область - 8,7 тыс. (1,6%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области - 7,2 тыс. (1,1%) и Мангистауской области - 6,5 тыс. (0,9%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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