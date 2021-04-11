В «зеленой зоне» остаются всего три региона
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Жамбылская область перешла в «желтую зону» по темпам распространения коронавируса
Фото Дулата Есназара

Еще один регион – Жамбылская область – переместился из «зеленой» в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса, что свидетельствует об ухудшении здесь ситуации.

В «зеленой» зоне остаются только три региона – Восточно-Казахстанская, Костанайская и Туркестанская области.

В «красной» зоне находятся Алматы, столица, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В «желтой» зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Мангистауская области.

Минздрав с ноября прошлого года применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.

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