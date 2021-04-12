1,8% населения Казахстана получили хотя бы одну дозу вакцины

В Казахстане хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получило 338,6 тыс. человек – около 1,8% населения страны, оба компонента вакцины получили 105,4 тыс. человек – 0,6% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 15 тысяч человек. В пятницу в регионы поступила новая партия вакцины, после чего массовая вакцинация возобновилась.

Алматы по-прежнему лидирует по числу и доле вакцинированных - в городе прививку получили 75,9тыс. человек (3,8% населения).

Далее следует Алматинская область – 32,7 тыс. (1,6%), Туркестанская область – 30,2 тыс. (1,5%), столица – 29,9 тыс. (2,5%), Шымкент – 19,5 тыс. (1,8%), Карагандинская область – 17,6 тыс. (1,4%), Восточно-Казахстанская область - 16,2 тыс. (1,3%), Жамбылская область – 15,2 тыс. (1,2%), Западно-Казахстанская область – 14,2 тыс. (2%), Актюбинская область – 13 тыс. (1,4%), Павлодарская область - 13 тыс. (1,7%), Северо-Казахстанская область - 12,7 тыс. (2,3%), Костанайская область – 11,6 тыс. (1,3%), Акмолинская область – 11,5 тыс. человек (1,6%), Кызылординская область - 10,7 тыс. (1,2%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области - 8,1 тыс. (1,2%) и Мангистауской области - 6,9тыс. (0,9%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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