300 тысяч доз вакцины поступит в регионы 13 апреля – Цой

Министерство здравоохранения Казахстана ожидает поставку 300 тысяч доз вакцины от коронавируса в регионы 13 апреля, еще 1,4 млн тысяч доз – в течение месяца. Об этом в понедельник в ходе заседания правительство сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«С 1 февраля в регионы поставлено 611 тысяч доз вакцины, поставка осуществляется поэтапно согласно утвержденного графика. Уже завтра ожидается поставка очередных 300 тысяч доз в регионы. Дополнительно в апреле ожидается поставка порядка 1,4 млн доз вакцины, что обеспечит доступность вакцинации порядка 2 млн граждан страны в апреле», - сообщил Цой.

С учетом переговоров с производителями, до сентября текущего года Минздрав планирует обеспечить доступ к вакцинации порядка 10 млн населения Казахстана или 100% от подлежащего вакцинации контингента.

Всего иммунизация проводится в 916 прививочных пунктах, а также для вакцинации в отдаленных регионах, коллективах и местах массового скопления людей, задействовано 233 выездные прививочные бригады. В кампанию иммунизации вовлечено около 10 тысяч медицинских работников.