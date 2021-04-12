300 тысяч доз вакцины поступит в регионы 13 апреля – Цой

К сентябрю все казахстанцы получат доступ к вакцине
Тамара Вааль, Vласть
Министерство здравоохранения Казахстана ожидает поставку 300 тысяч доз вакцины от коронавируса в регионы 13 апреля, еще 1,4 млн тысяч доз – в течение месяца. Об этом в понедельник в ходе заседания правительство сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
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