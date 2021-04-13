Казахстан вновь показал рекордное число вакцинированных за сутки

В Казахстане хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получило 384,3 тыс. человек – около 2% населения страны, оба компонента вакцины получили 106,4 тыс. человек – 0,6% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано почти 46 тысяч человек – это рекордный суточный показатель. Лидерами вакцинации в этот день стали Алматы (9,8 тысяч вакцинированных), Алматинская область (7,1 тыс.), Шымкент (4,2 тыс.) и столица (4 тыс.).

Алматы остается лидером по числу и доле вакцинированных - в городе прививку получили 85,8 тыс. человек (4,3% населения).

Далее следует Алматинская область – 39,8 тыс. (1,9%), столица – 33,9 тыс. (3,2%), Туркестанская область – 32 тыс. (1,6%), Шымкент – 23,7 тыс. (2,2%), Карагандинская область – 19,5 тыс. (1,6%), Восточно-Казахстанская область - 17,2 тыс. (1,4%), Жамбылская область – 17,1 тыс. (1,4%), Западно-Казахстанская область – 16,7 тыс. (2,4%), Павлодарская область – 15,6 тыс. (2%), Актюбинская область – 14,5 тыс. (1,7%), Северо-Казахстанская область - 14,5 тыс. (2,7%), Костанайская область – 12,5 тыс. (1,4%), Акмолинская область – 12,8 тыс. человек (1,8%), Кызылординская область - 12 тыс. (1,4%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области - 9 тыс. (1,3%) и Мангистауской области - 7,7 тыс. (1%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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