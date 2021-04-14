Мажилис одобрил законопроект о запрете на аренду и продажу земель иностранцам

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные актыпо вопросам земельных отношений». Документ предусматривает запрет на аренду и продажу земель иностранным гражданам, а также юридическим лицам, имеющим в своей компании долю иностранного участия.

«Законопроектом изменения и дополнения вносятся в пять законодательных актов и касаются введения запрета на обладание иностранными землепользователями, юрлицами Республики Казахстан с иностранным участием, а также кандасами земельными участками сельхозназначения на праве частной собственности и на праве землепользования», - сказал секретарь комитета по аграрным вопросам, депутат мажилиса Берик Оспанов.

Ранее министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отмечал, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранной долей не могут быть продлены и будут находиться во владении только до истечения срока их использования. В частности, в данное время 74,4 тыс. га сельхозземель находится в аренде у семи совместных предприятий, два иностранных юрлица арендуют 18,5 тыс. га земель.

«Земли эти были получены до моратория, срок аренды истекает с 2022 по 2025 годы. После истечения срока все эти земли будут возвращены государству», - сообщал Омаров.

Вместе с тем кандасы смогут получить земельный участок только для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства, а сельхозземли взять в аренду только после получения казахстанского гражданства.

В декабре 2014 года был принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан», который предусматривал с 1 января 2015 года предоставление сельскохозяйственных земель в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным компаниям, а также казахстанским компаниям, имеющим иностранную долю. После законом «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан» внесены соответствующие изменения в Земельный кодекс в части предоставления гражданам и юридическим лицам Республики Казахстан земельных участков сельскохозяйственного назначения исключительно на праве частной собственности, а также о предоставлении земель в аренду кандасам с равными правами иностранных граждан. В мае 2016 года президент ввел мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным компаниям, а также казахстанским компаниям, имеющим иностранную долю, и на предоставление земель в частную собственность гражданам и юридическим лицам. Срок моратория истекает 31 декабря 2021 года.