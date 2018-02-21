Поправки в законодательство по вопросам регулирования земельных отношений одобрил мажилис

В Казахстане вновь делают попытку прозрачно предоставлять гражданам земли сельхозназначения. Такие нормы предусматривает проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении одобрил мажилис. Также документом расширяется действие моратория на предоставление сельхозземель в аренду предприятиям, имеющим в уставном капитале долю иностранных компаний.

Как отметил один из разработчиков законопроекта, депутат мажилиса Берик Оспанов, документ подготовлен по результатам деятельности комиссия по земельной реформе. «Основные положения законопроекта касаются установления прозрачных механизмов предоставления сельхозземель посредством подробной регламентации деятельности земельной комиссии по предоставлению права землепользования на конкурсной основе, а также усиления контроля за рациональным использованием земель сельхозназначения и выполнением землепользователями взятых на себя обязательств путем ведения постоянного мониторинга», - рассказал он.

Кроме того, документом расширяется перечень исключительных случаев, при которых возможно изъятие земель для государственных нужд. В частности, для развития индивидуального жилищного строительства и обеспечения сельского населения пастбищными угодьями; рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением земель для нужд обороны и национальной безопасности; определены требования к предоставлению сельхозземель в приграничных территориях. Также расширяется действие моратория на предоставление сельхозземель в аренду совместным предприятиям, имеющим в уставном капитале долю иностранцев либо иностранных юридических лиц.

«Теперь любой процент иностранного участия в уставном фонде приведет к невозможности получения соответствующих прав на земельный участок», - подчеркнул Оспанов.

В целом, по его словам, предлагаемые законопроектом нормы направлены на развитие публичности в деятельности местных исполнительных органов и открытости процессов предоставления земель для сельскохозяйственного производства.