Назарбаев подписал закон о продлении моратория на действие ряда норм Земельного кодекса до 2021 года

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан». Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства», - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты приняли поправки к Земельному кодексу, которые предусматривают продление моратория на пользование и продажу земель иностранцам до 31 декабря 2021 года.

Весной по стране прокатилась волна акций протеста, где казахстанцы выступали против продажи и аренды земли иностранцам. После этого президент поручил создать комиссию по земельной реформе, которая должна была обсудить с гражданами проблемные вопросы, разъяснить нормы Земельного кодекса и выработать конкретные предложения. Кроме того, Назарбаев до конца года наложил мораторий на ряд норм Земельного кодекса, касающихся как раз аренды земли иностранцами. Земельная комиссия завершила свою работу в середине августа и внесла ряд предложений главе государства.