Ажиотаж со снятием пенсионных накоплений на жилье завершится в конце апреля – Ибрагимова

Ежедневно в «Отбасы банк» поступает около 2,5 тысяч заявок по использованию пенсионных накоплений на покупку жилья. Однако граждане, у которых было достаточно средств, уже их использовали, поэтому ажиотаж должен снизиться к концу апреля. Такое мнение в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций выразила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

«Считаю, что ажиотаж, связанный со снятием пенсионных накоплений, в конце апреля завершится. Сейчас мы получаем около 2,5 тысяч заявок в день. Суммы, которые идут в заявках, очень сильно уменьшились. Если в январе-феврале это было 15 млн тенге и более – самые большие накопления, в данное время средняя сумма заявки - от 1 до 2 млн тенге. С этими ресурсами в городах Алматы и Нур-Султан невозможно ничего купить», - сказала Ибрагимова.

По ее мнению, спрос теперь будет на такой ипотечный продукт, как переуступка накоплений родственникам. В банке считают, что к концу мая – началу июня сделки с использованием пенсионных накоплений полностью завершатся.

Вместе с тем сейчас большинство людей обращаются за возможностью ежемесячного использования денег для погашения займа, для перечисления в банк, чтобы открыть депозит. Эти вопросы, по словам Ибрагимовой, сейчас обсуждаются. Но все граждане, которые имели излишки по пенсионным накоплениям, «они полностью выбраны».

В целом, 50% заявителей использовали свои излишки из ЕНПФ на прямой выкуп жилья, то есть, это сделки на вторичном рынке.

«Был прогноз, что будет очень много сделок по ипотеке. В наш банк по ипотеке обратилось всего четыре тысячи заявлений за три месяца. Общий объем всех банков не превысил 30 тысяч заявлений», - отметила Ибрагимова.