Тех, кто мог снять накопления, все меньше
Ажиотаж со снятием пенсионных накоплений на жилье завершится в конце апреля – Ибрагимова
Фото bisnews.kz

Тамара Вааль, Vласть

Ежедневно в «Отбасы банк» поступает около 2,5 тысяч заявок по использованию пенсионных накоплений на покупку жилья. Однако граждане, у которых было достаточно средств, уже их использовали, поэтому ажиотаж должен снизиться к концу апреля. Такое мнение в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций выразила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

«Считаю, что ажиотаж, связанный со снятием пенсионных накоплений, в конце апреля завершится. Сейчас мы получаем около 2,5 тысяч заявок в день. Суммы, которые идут в заявках, очень сильно уменьшились. Если в январе-феврале это было 15 млн тенге и более – самые большие накопления, в данное время средняя сумма заявки - от 1 до 2 млн тенге. С этими ресурсами в городах Алматы и Нур-Султан невозможно ничего купить», - сказала Ибрагимова.

По ее мнению, спрос теперь будет на такой ипотечный продукт, как переуступка накоплений родственникам. В банке считают, что к концу мая – началу июня сделки с использованием пенсионных накоплений полностью завершатся.

Вместе с тем сейчас большинство людей обращаются за возможностью ежемесячного использования денег для погашения займа, для перечисления в банк, чтобы открыть депозит. Эти вопросы, по словам Ибрагимовой, сейчас обсуждаются. Но все граждане, которые имели излишки по пенсионным накоплениям, «они полностью выбраны».

В целом, 50% заявителей использовали свои излишки из ЕНПФ на прямой выкуп жилья, то есть, это сделки на вторичном рынке.

«Был прогноз, что будет очень много сделок по ипотеке. В наш банк по ипотеке обратилось всего четыре тысячи заявлений за три месяца. Общий объем всех банков не превысил 30 тысяч заявлений», - отметила Ибрагимова.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Только два повторных случая заражения коронавирусом зафиксировано в Казахстане, заверяют в Минздраве
Новости
Казахстан рассматривает вопрос сокращения авиасообщения с Турцией
Новости
Казахстан планирует рассмотреть в будущем вакцинацию от коронавируса детей до 18 лет – Шоранов
Просматриваемые
Новости
Казахстан установил очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом
Новости
Алматы получил еще два транша вакцины от коронавируса
Новости
Жамбылская область перешла в «желтую зону» по темпам распространения коронавируса
Новости
В Карагандинской области с 12 апреля ужесточают карантин
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане снизился
Новости
Высокую занятость инфекционных коек в Алматы и столице констатируют в Минздраве