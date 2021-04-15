Улицу Байсеитовой в Алматы реконструируют от Сатпаева до Толе би

«Сама улица Байсеитовой будет у нас ремонтироваться, реконструироваться, я бы сказала, от улицы Толе би до Сатпаева, и получается, что мы восстанавливаем градостроительную ось, которая ранее была заложена еще при основании Алматы», – сообщила Ливинская. По ее словам, вдоль улицы будут расширяться тротуары и меняться освещение, будет заменена уличная мебель и установлены малые архитектурные формы, а также будет восстановлен исторический облик.

Также планируется благоустройство фонтана вдоль улицы Абая с левой стороны от Национальной библиотеки.

«Через Абая будет создан пешеходный переход, и после мы проходим, также благоустраиваем территорию вдоль театра имени Лермонтова, и через улицу Курмангазы будут созданы большие пешеходные переходы, приподнятые для обеспечения безопасности маршрута пешеходу», – также сообщила она.

Облик скверов у театра Абая, по ее словам, будет восстановлен по архивным фотографиям.

«Что касается скверов у театра, мы будем их восстанавливать по фотографиям. И сам фонтан «Неделька» – тоже такой актив городской, который бережно дорог, и мы, получается, восстанавливаем всю инженерную сеть, все МАФы (малые архитектурные формы – V) , реставрируем арки и те фонарные сооружения, которые есть», – заключила Ливинская.

В представленном накануне проекте указано, что работы по Байсеитовой займут два года и будут включать не только реконструкцию улицы, но и создание парка в квадрате улиц Абылай хана - Шевченко - Панфилова - Курмангазы. Здесь появится целый ряд спортивных сооружений и будет проведено озеленение.

В этом районе когда-то находился комплекс жилых домов Союза дизайнеров, известных как "косые дома". Они были снесены в конце 2000-х, но из-за кризиса 2008 года проект застройки этой территории так и не был реализован. В прошлом году акимат Алматы заявил, что на этой территории будет разбит новый парк.

При этом активные работы в районе фонтана Неделька и в скверах вокруг театра оперы и балета им. Акая ведутся с прошлой недели.

Ранее проект реконструкции улицы Байсеитовой предусматривал благоустройство от улицы Толе би до улицы Курмангазы. При этом часть улицы от Кабанбай батыра уже была дважды реконструирована до этого.

Осенью 2019 года акимат Алматы объявил конкурс на лучший эскизный проект по реконструкции улицы. 10 января прошлого года управление городского планирования и урбанистики объявило конкурс несостоявшимся из-за малого количества участников, хотя проекты уже прошли голосование. В акимате тогда пообещали, что эскизный проект команды предпринимательницы Асель Татишевой, набравший большее количество голосов, возьмут в основу разработки технического проекта. Позднее был представлен более футуристичный проект дизайнера Нурлана Туреханова, однако вскоре руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахметжанов сообщил, что проект будет корректироваться, так как вызвал «неоднозначную реакцию» у горожан.

Vласть рассказывала, как принимались решения по благоустройству улицы Байсеитовой, в материале «Бесконечная реконструкция».