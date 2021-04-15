НАТО начнет вывод войск из Афганистана

Вслед за решением США НАТО также начнет вывод своих военных из Афганистана 1 мая, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет Коммерсант.

«В свете решения США о выводе войск министры иностранных дел и обороны НАТО обсудили сегодня дальнейшие шаги. И решили, что мы начнем вывод сил миссии «Решительная поддержка» к 1 мая <...> Мы планируем завершить вывод всех наших войск в течение нескольких месяцев»,— сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Решение о выводе войск глава НАТО назвал непростым и сопряженным с риском. «Мы столкнулись с дилеммой. Потому что альтернативой упорядоченному уходу является подготовка к долгосрочным бессрочным военным обязательствам с потенциально большим количеством войск НАТО»,— уточнил он.

Генсек Североатлантического альянса также предупредил, что во время вывода военных любое нападение со стороны движения «Талибан» получит силовой ответ. «Союзники и партнеры по НАТО будут продолжать поддерживать афганский народ. Но теперь уже афганскому народу предстоит построить прочный мир»,— добавил он.

О решение начать 1 мая выводить американские войска из Афганистана накануне сообщилаадминистрация президента США Джо Байдена. Вывод начнется 1 мая и завершится к 11 сентября. К концу 2020 года в стране оставалось 8,6 тыс. военнослужащих США.