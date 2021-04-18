Разрушенную мозаику «Дракон» попробуют восстановить

Мозаику «Дракон» Владимира Твердохлебова, разрушенную накануне , попытается восстановить новый собственник – ему передали фрагменты мозаики, он намерен самостоятельно оплатить работу над ней и потом установить ее в новом месте, сообщил Vласти Руслан Абишев, совладелец ресторанной группы La Barca Family.

«Мы как представители собственника панно передали его новому собственнику и перевезли его к нему. Оно будет полностью восстановлено», - сообщил Абишев.

Алматинец, решивший профинансировать восстановление мозаики, попросил сохранить анонимность, отметил Абишев. Об этом же сообщила и Анара Твердохлебова-Форрестер, дочь художника.

«Этот человек сам вышел и переговорил с хозяевами ресторана и согласовал вывоз. Он так же уже связался с художником и попросил его помочь восстановить мозаику насколько это будет возможно. На сегодня, этот человек хочет остаться неизвестным. Когда и если удастся восстановить мозаичную композицию, то он обещал, что она будет находиться в месте, свободном для посещения», - написала она в Facebook.

Мозаика «Дракон» почти 20 лет украшала фасад летней террасы ресторана Thai. Накануне она была разрушена, хотя новые арендаторы ресторана обещали автору мозаики, что постараются ее демонтировать и передать ему.

«Изначально при утверждении плана ремонтных работ мы хотели демонтировать панно максимально аккуратно, но, к сожалению, это прошло не так гладко, как хотелось бы, исходя из специфики строительных работ», - сообщал накануне Vласти Руслан Абишев, новый арендатор помещения.

Владимир Твердохлебов назвал разрушение мозаики «варварством» и сомневался в возможности ее восстановить.