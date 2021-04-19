Всемирный банк предлагает Казахстану перевести системы канализационной очистки на рыночное финансирование

Всемирный банк предлагает правительству Казахстана поэтапно перейти на рыночное финансирование системы канализационной очистки, говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутата сената. Для граждан это обернется очередным ростом тарифов на коммунальные услуги, а для государства − сокращением бюджетных расходов.

«Правительство Республики Казахстан в соответствии с вашим запросом относительно строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) сообщает следующее. В настоящее время Правительством Казахстана принимаются системные меры по строительству и реконструкции КОС для увеличения охвата населения города очисткой от сточных вод с 74,9% до 100% в 2025 году», − цитирует Мамина агентство Казинформ.

По словам премьера, в целях подготовки к реализации проектов проанализировано текущее состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства. «Изучен международный опыт управления сферой водоснабжения и водоотведения. Всемирный банк предлагает стратегию принятия реформ и поэтапного перехода к рыночному финансированию через оптимизацию расходов водоканалов, повышение тарифов и привлечение частных инвестиций», − отметил глава Правительства. Он также сообщил, что данная стратегия реализуется в рамках государственно-частного партнерства с привлечением частных инвесторов.



