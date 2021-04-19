Clubhouse оценили в $4 млрд во время нового раунда привлечения инвестиций

Голосовая социальная сеть Clubhouse закрыла новый раунд привлечения финансирования. Компания не раскрывает сумму собранных средств. Но, по данным источников Reuters, инвесторы оценили приложение в $4 млрд, пишет издание The Bell .

Еще в январе 2021 года Clubhouse оценивался в $1 млрд — таким образом, за три месяца его оценка увеличилась в четыре раза.

Основным инвестором стала венчурная компания Andreessen Horowitz, говорится в пресс-релизе Clubhouse. В раунде также участвовали фонд российского предпринимателя Юрия Мильнера DST Global, американская инвестиционная компания Tiger Global и венчурный инвестор и предприниматель из Кремниевой долины Элад Гила. Всего за время существования Clubhouse в компанию вложились в совокупности 200 инвесторов.

Привлеченные средства позволят Clubhouse расширить команду, инвестировать в локализацию и доступность функций, запускать новые программы и улучшить поиск комнат, говорится в сообщении компании.

Ранее Bloomberg сообщал, что Twitter вел переговоры о покупке Clubhouse, но они прекратились по неизвестным причинам. Сумма сделки оценивалась в $4 млрд.