Clubhouse оценили в $4 млрд во время нового раунда привлечения инвестиций

Компания тем не менее отказалась оглашать привлеченный объем финансирования
Голосовая социальная сеть Clubhouse закрыла новый раунд привлечения финансирования. Компания не раскрывает сумму собранных средств. Но, по данным источников Reuters, инвесторы оценили приложение в $4 млрд, пишет издание The Bell.
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