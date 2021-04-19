Выявленных через приложение Ashyq нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать на 5-25 МРП

Штрафы от 5 до 25 МРП (7560 - 37 800 тенге) будут получать нарушители режима самоизоляции, у которых выявлен коронавирус. В том числе их будут выявлять через приложение Ashyq. Об этом в понедельник во время брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщила руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования министерства здравоохранения Марал Рахимжанова.

«На сегодняшний день ведется разъяснительная работа с населением о том, что если человек получил положительный ПЦР-тест, он должен находиться на домашнем карантине. Но необходимо отметить, что действующим законодательством в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены статьи о привлечении лиц (нарушающих домашний карантин - V) к ответственности в виде штрафа», − сказала Рахимжанова.

По ее информации, в постановлении главного государственного санитарного врача №14 говорится о том, что на первый раз предусмотрено предупреждение. И, в случае выхода инфицированного в общественные места, ему будет направлено смс-сообщение. В случае повторного нарушения, территориальные департаменты СЭС будут направлять дела в суд для привлечения к адмответственности. Сумма штрафа по статье 425 КоАП РК (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) составляет 25 МРП, по статье 431 (сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, источника заражения и лиц, находившихся с ними в контакте) – 5 МРП.

Как сообщили в ходе брифинга, с начала реализации проекта Ashyq, с февраля 2021 года, было выявлено 560 инфицированных, из которых за последнюю неделю – 213.