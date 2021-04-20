Алматы вновь вышел в лидеры по числу вакцинированных от коронавируса за сутки

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 734 тыс. человек – 3,9% населения страны, оба компонента вакцины получили 122,9 тыс. человек – 0,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 38 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 8 тыс., Алматинской области – более 6,5 тыс., в Карагадинской области – 5,9 тыс., столице – 5 тыс., в Шымкенте – 4,5 тыс.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 142,6 тыс. человек (7,2% населения).

Далее следуют Алматинская область – 99,7 тыс. (4,9%), Шымкент – 67,2 тыс. (6,2%), столица – 63,6 тыс. (5,4%), Карагандинская область – 55,2 тыс. (4,1%), Туркестанская область – 42,9 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область – 40,6 тыс. (3%), Жамбылская область – 30,9 тыс. (2,7%), Актюбинская область – 27,4 тыс. (3%), Павлодарская область – 25,3 тыс. (3,3%), Западно-Казахстанская область – 23,7 тыс. (3,5%), Костанайская область – 23,2 тыс. (2,7%), Акмолинская область – 21,7 тыс. человек (3%), Северо-Казахстанская область - 20,9 тыс. (3,8%), Кызылординская область – 20,7 тыс. (2,6%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области – 14,8 тыс. (2,2%) и Мангистауской области - 13,9 тыс. (2%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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