В Казахстане первую дозу вакцины получили 734 тыс. человек
  • 574
Алматы вновь вышел в лидеры по числу вакцинированных от коронавируса за сутки
Фото Дулата Есназара

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 734 тыс. человек – 3,9% населения страны, оба компонента вакцины получили 122,9 тыс. человек – 0,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 38 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 8 тыс., Алматинской области – более 6,5 тыс., в Карагадинской области – 5,9 тыс., столице – 5 тыс., в Шымкенте – 4,5 тыс.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 142,6 тыс. человек (7,2% населения).

Далее следуют Алматинская область – 99,7 тыс. (4,9%), Шымкент – 67,2 тыс. (6,2%), столица – 63,6 тыс. (5,4%), Карагандинская область – 55,2 тыс. (4,1%), Туркестанская область – 42,9 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область – 40,6 тыс. (3%), Жамбылская область – 30,9 тыс. (2,7%), Актюбинская область – 27,4 тыс. (3%), Павлодарская область – 25,3 тыс. (3,3%), Западно-Казахстанская область – 23,7 тыс. (3,5%), Костанайская область – 23,2 тыс. (2,7%), Акмолинская область – 21,7 тыс. человек (3%), Северо-Казахстанская область - 20,9 тыс. (3,8%), Кызылординская область – 20,7 тыс. (2,6%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области – 14,8 тыс. (2,2%) и Мангистауской области - 13,9 тыс. (2%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

Читайте также: Что нужно знать о вакцинации

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Использовать цифровое удостоверение личности при нотариальных сделках казахстанцы смогут со следующей недели
Новости
Пункты вакцинации от коронавируса откроют еще в двух ТРЦ столицы
Новости
Невостребованные суммы с депозитов ликвидированных банков будут переводить на пенсионные счета вкладчиков
Просматриваемые
Новости
​Шымкент вошел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
​В Туркестане запущен комплекс Karavansaray Turkistan, стоимостью 87 млрд тенге
Новости
Улицу Байсеитовой в Алматы реконструируют от Сатпаева до Толе би
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане продолжил снижение
Новости
Прирост новых случаев случаев коронавируса в Казахстане остался на прежнем уровне
Новости
В столице зафиксирован рекордный для города суточный прирост заболевших коронавирусом