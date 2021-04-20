Переезд медиков также будут стимулировать жильем
В 10 раз увеличат подъемное пособие для медиков при переезде в село – Цой
фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Vласть

Для привлечения специалистов в село в министерстве здравоохранения намерены увеличить подъемное пособие в 10 раз. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Алексей Цой.

«Для обеспечения ожидаемой потребности в кадровых ресурсах здравоохранения на селе нами совместно с регионами предусмотрено увеличение подъемных пособий с 100 до 1000 МРП, обязательное обеспечение жильем специалистов, прибывших на работу в село, поэтапное увеличение заработной платы до 2,5 раз к средней по экономике в 2023 году», - сообщил Цой.

По его словам, на сегодняшний день в сельском здравоохранении трудятся 14 804 врача, но с учетом строящихся объектов необходимо будет привлечь 3 104 специалиста. Указанные финансовые стимулы, по мнению главы Минздрава, позволят на 100% обеспечить сельские населенные пункты врачами общей практики и узкими специалистами в 2023 году.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Использовать цифровое удостоверение личности при нотариальных сделках казахстанцы смогут со следующей недели
Новости
Пункты вакцинации от коронавируса откроют еще в двух ТРЦ столицы
Новости
Невостребованные суммы с депозитов ликвидированных банков будут переводить на пенсионные счета вкладчиков
Просматриваемые
Новости
​Шымкент вошел в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
​В Туркестане запущен комплекс Karavansaray Turkistan, стоимостью 87 млрд тенге
Новости
Улицу Байсеитовой в Алматы реконструируют от Сатпаева до Толе би
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане продолжил снижение
Новости
Прирост новых случаев случаев коронавируса в Казахстане остался на прежнем уровне
Новости
В столице зафиксирован рекордный для города суточный прирост заболевших коронавирусом