Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования бюджетного законодательства». Как отметил министр национальной экономики Асет Иргалиев, документ позволит формировать аналитический отчет о бюджетных рисках и устойчивости государственных финансов, а также более эффективно управлять этими рисками.

«В рамках совершенствования межбюджетных отношений предлагается дать местным исполнительным органам возможность перераспределять на другие направления средства, по которым в трансфертах общего характера установлены минимальные объемы финансирования из местного бюджета. Это позволит местным исполнительным органам более оперативно управлять бюджетными средствами в течение финансового года», - сказал Иргалиев.

Для более качественного планирования и реализации стратегических планов законодательно вводится запрет на изменение целевых индикаторов стратегических планов в четвертом квартале при возврате средств в конце года в связи с ожидаемым неосвоением. Кроме того, для усиления мониторинга и контроля за использованием средств, выделенных в рамках мер господдержки, операторы финансовой и нефинансовой поддержки госпрограмм, а также субъекты квазигоссектора, являющиеся заемщиками по госгарантию, должны будут открывать счета в казначействе.

«В результате администраторы бюджетных программ смогут проводить мониторинг использования конечными получателями средств, выделенных на господдержку», - объяснил глава Миннацэкономики.

Документом предусматривается возврат в республиканский бюджет сумм целевого перечисления, использованных не на цели, определенные законодательством, по итогам аудиторского заключения. А срок выделения местным исполнительным органам займа на покрытие дефицита наличности местного бюджета планируется сократить с 3 лет до 6 месяцев.

«Это должно повысить заинтересованность местных исполнительных органов в увеличении доходной части местного бюджета», - считает Иргалиев.

Кроме того, законопроектом вводится ответственность за неосвоение средств займа в установленный срок и устанавливается запрет на принятие местными исполнительными органами обязательств за третьих лиц по долговым обязательствам.