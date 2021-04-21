Число казахстанцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, достигло 4%

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 766,6 тыс. человек – 4,1% населения страны, оба компонента вакцины получили 126,6 тыс. человек – 0,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 33 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 7,6 тыс., в Карагадинской области – 6,3 тыс., столице – 4,7 тыс., Алматинской области и Шымкенте – по 3,8 тыс.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 150,2 тыс. человек (7,6% населения).

Далее следуют Алматинская область – 103,5 тыс. (4,9%), Шымкент – 71 тыс. (6,6%), столица – 68,3 тыс. (5,7%), Карагандинская область – 61,5 тыс. (4,5%), Туркестанская область – 43,2 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область – 41,5 тыс. (3,1%), Жамбылская область – 31,2 тыс. (2,7%), Актюбинская область – 28,8 тыс. (3,2%), Павлодарская область – 25,7 тыс. (3,3%), Западно-Казахстанская область – 23,9 тыс. (3,5%), Костанайская область – 23,8 тыс. (2,8%), Акмолинская область – 22,2 тыс. человек (3,1%), Северо-Казахстанская область - 21 тыс. (3,8%), Кызылординская область – 20,9 тыс. (2,6%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области – 14,9 тыс. (2,2%) и Мангистауской области - 14,9 тыс. (2,1%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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