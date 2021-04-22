Магистральный водопровод «Астрахань – Мангышлак» будет полностью модернизирован

Магистральный водопровод «Астрахань – Мангышлак» будет полностью реконструирован и модернизирован, а проблема с доступом населения к питьевой воде на западе Казахстана должна быть решена правительством в течение двух лет. Такие поручения дал в четверг в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Атырауской области президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает сайт Акорды.

«Сегодня часть населения области и ряд крупных нефтедобывающих предприятий региона потребляют воду из магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак». Его протяженность составляет более 1 тысячи километров, а изношенность на сегодня достигла уровня 80%», - сказал Токаев.

В этой связи, по его словам, возникает высокая вероятность ограничения подачи воды не только в Атырауской, но и в Мангистауской области, которая также питается от данного водовода. Глава государства подчеркнул, что пришло время решить данный застарелый вопрос, в связи с чем поручил правительству и фонду «Самрук-Казына» обеспечить реконструкцию и модернизацию водовода «Астрахань – Мангышлак».

Вместе с тем, подчеркнул Токаев, до сих пор не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. Только в Атырауской области 30 сел или 20% от общего количества сельских населенных пунктов не обеспечены питьевой водой соответствующего качества и в полном объеме. Причем в 2021 году планируется обеспечить питьевой водой только 7 сел.

«Это очень низкие темпы. Поручаю правительству совместно с акиматом региона за два года полностью решить данный вопрос», - заявил глава государства.

Обратил внимание Токаев и на состояние экологии в регионе, так как Атырау стабильно входит в перечень городов Казахстана с высоким уровнем загрязненности воздуха. Только в 2020 году в городе зафиксировано 160 случаев загрязнения воздуха, превышающие нормативные показатели. Вместе с тем экологическая ситуация города также усугубляется непосредственной близостью полей испарения «Тухлая балка».

«Поручаю правительству, фонду «Самрук-Казына» и акимату области полностью завершить рекультивацию полей испарения, а также строительство канализационно-очистных сооружений в городе в 2023 году», - сказал Токаев.

Для решения проблемы свалок, а 75% полигонов твердых бытовых отходов в области не соответствуют экологическим требованиям, президент поручил активнее применять механизмы государственно-частного партнерства.

Другая проблема – устойчивое энергоснабжение региона. Как отметил президент, область должна быть надежно и в полной мере обеспечена электроэнергией. И в данном направлении есть проблемы. Он напомнил об аварийных сбоях в энергетических сетях, которые привели к остановке Атырауского нефтеперерабатывающего завода, что повлияло на ухудшение ситуации на рынке ГСМ.

«По моему поручению разрабатывается схема усиления транзитных связей между западными областями страны и их объединения с единой энергосистемой Казахстана. В целом правительству требуется принять комплекс мер по повышению надежности функционирования электрической сети западного региона», - заключил глава государства.