Токаев вновь обратил внимание на состояние дорог в республике
Единые центры управления движением транспорта будут созданы по всему Казахстану
ФОТО АЛПАМЫСА УАЛБЕКОВА

Тамара Вааль, Vласть

Во всех регионах Казахстана будут созданы единые центры управления движением транспорта. Такое поручение в четверг в ходе совещания по социально-экономическому развитию Атырауской области дал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Отдельным вопросом является грамотное выстраивание автомобильных потоков внутри городов. В этой связи поручаю правительству и акимам решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. Подобная практика распространена в Москве, Стамбуле и Париже. В городах следует создать единые центры управления транспортным движением», - цитирует Токаева сайт Акорды.

По его словам, в задачи центров будет входить координация работы уполномоченных органов в этой сфере, а также рассмотрение жалоб и предложений граждан, например, по вопросам отсутствия дорожных знаков, неработающих светофоров и так далее. В этой связи глава государства поручил правительству совместно с акимами принять меры по созданию таких центров в регионах.

Президент вновь обратил внимание на качество казахстанских дорог. Например, руководство Атырауской области запрашивает около 12 млрд тенге на их развитие, в этой связи Токаев попросил вице-премьера Романа Скляра «детально просчитать реальную потребность и решить вопрос с финансированием». Токаев напомнил, что ранее были приняты кадровые решения в отношении лиц, допустивших серьезные промахи в работе, касающейся качества дорог. И эта работа должна быть на постоянном контроле правительства и акимов. Кроме того, требуется детально разобраться с проблемами и упущениями на местном уровне и, в случае необходимости, «наказать соответствующих чиновников».

«Без этого положительного результата добиться невозможно», - уверен президент.

Также президент попросил правительство внести предложения по максимальному использованию транспортного и транзитного потенциала страны. Причем эти предложения должны касаться не только вопросов строительства и эксплуатации дорог, а в том числе, заняться переговорами с иностранными партнерами по вопросам быстрого прохождения границ и введения платы за использование дорог.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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