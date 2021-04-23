Карагандинская область и Алматы лидируют по числу вакцинированных за сутки

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 823,5 тыс. человек – 4,4% населения страны, оба компонента вакцины получили 132,6 тыс. человек – 0,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 27 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Карагандинской области – 6,8 тыс., Алматы – 6,5 тыс., столице – 5,2 тыс., Алматинской области - 3,9 тыс.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 162,6 тыс. человек (8,2% населения).

Далее следуют Алматинская область – 111,8 тыс. (5,3%), столица – 78,2 тыс. (6,5%), Шымкент – 73,8 тыс. (6,8%), Карагандинская область – 76,1 тыс. (5,6%), Туркестанская область – 43,3 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область – 42,2 тыс. (3,1%), Жамбылская область – 31,5 тыс. (2,7%), Актюбинская область – 31,2 тыс. (3,6%), Павлодарская область – 26,4 тыс. (3,3%), Западно-Казахстанская область – 24 тыс. (3,5%), Костанайская область – 24 тыс. (2,8%), Акмолинская область – 24 тыс. человек (3,3%), Северо-Казахстанская область – 21,3 тыс. (3,9%), Кызылординская область – 21,1 тыс. (2,6%).

Меньше всего вакцинированных в Мангистауской области – 17,1 тыс. (2,3%) и Атырауской области – 15 тыс. (2,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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