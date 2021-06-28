США уже готовы к «открытому небу» с Казахстаном – посол

Соединенные Штаты Америки ждут от Казахстана ратификации соглашения об авиасообщении между странами, сообщил в понедельник посол США в Казахстане Уильям Мозер во время пресс-конференции, проходившей онлайн. При этом вопрос о безвизивом режиме обсуждать пока рано.

«Мы с нетерпением ожидаем одобрения от мажилиса Казахстана, потому что мы начали переговоры для того, чтобы осуществить (принцип – V) "открытого неба". Это значит, что у нас будут переговоры относительно безопасности авиации в Казахстане, визового и иммиграционного режима, и как американские авиалинии могут работать в Казахстане», – сообщил Мозер.

Отвечая на вопросы журналистов, он также отметил, что все шаги со стороны США уже сделаны.

«Когда я подписал этот договор, это было достаточно от нашей стороны. Будут, конечно, бюрократические моменты, это значит, что я должен поговорить с различными ответственными (лицами –V), но для США, для того, чтобы установить процесс, все уже согласованно», - пояснил посол.

Вопрос о безвизовом режиме, по его словам, пока рано обсуждать, так как страны все еще борются с влиянием пандемии.

«После возможно будет обсудить этот вопрос, но Казахстан должен, конечно, выполнить определенные процедуры. И это очень технический вопрос, и я не могу обещать, что это будет очень быстро», – также сказал Мозер.

23 июня мажилис Казахстана взял в работу законопроект

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении», который предусматривает для двух стран внедрение принципа «открытого неба», в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.