Развитие безналичной экономики и программы поддержки малого и среднего бизнеса обсудят на Astana Finance Days 2021

В четверг, 1 июля, в рамках международной конференции Astana Finance Days 2021 состоятся панельные сессии «Ускорение развития безналичной экономики в странах Центральной Азии» и «Поддержка малого и среднего бизнеса - в фокусе развития Центральной Азии». Они организованы партнером конференции - компанией Visa.

В сессиях примут участие топ-менеджеры банков Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, представители коммерческих структур и эксперты.

Панельная дискуссия «Ускорение развития безналичной экономики в странах Центральной Азии» обсудит опыт стран Центральной Азии по переходу к безналичной экономике, динамику последних лет, новые технологии, которые способствуют уходу от использования наличных. В сессии примут участие Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане, Галим Хусаинов, председатель правления Банка ЦентрКредит, Гурам Андроникашвили, председатель правления Forte bank, Антон Мусин, первый заместитель председателя Halyk Bank и другие.

Вторая панельная дискуссия на тему «Поддержка малого и среднего бизнеса - в фокусе развития Центральной Азии» сосредоточится на состоянии и перспективах МСБ в регионе, вопросах цифровизации микро, малого и среднего бизнеса, а также трансформации в e-commerce.

В этой сессии, помимо Кристины Дорош, примут участие Нариман Абильшаиков, первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Дамир Какиев, управляющий директор блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка, Назира Бейшеналиева, учредитель компании New Market Technologies и другие.

Для участия в сессиях понадобится предварительная регистрация.