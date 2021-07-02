Токаев подписал поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов».

Законом внесены поправки в Уголовный кодекс в части усиления уголовной ответственности по фактам рейдерства в отношении предпринимателей по корпоративным спорам, уточняются способы захвата бизнеса, в том числе путем внутрикорпоративного захвата, с использованием властных полномочий правоохранительных и контролирующих органов или в судебном порядке. Для привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за налоговые правонарушения введен 10-процентный криминальный порог от налогов, подлежащих уплате за календарный год.

Кроме того, детализируются способы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности: нарушение порядка проведения проверок, неправомерный отказ от выдачи лицензии, незаконное приостановление деятельности, принудительное противоправное привлечение субъекта частного предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям, неправомерный отказ, неприменение или воспрепятствование в применении льгот и преференций, повлекшие существенный вред бизнесу.

Для усиления мер за нелегальный оборот драгоценных металлов введены новые составы преступления «Незаконное проникновение на охраняемый объект» и «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также ювелирных изделий».

В Уголовно-процессуальный кодекс внесены поправки по сокращению до трех суток срока рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на несанкционированные осмотры, обыски, выемки, временное ограничение имущества и другие действия. Для повышения гарантий бизнесу на охрану коммерческой тайны предусматривается санкционирование следственным судьей обыска и выемка предметов, информации, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, лицом, осуществляющее досудебное расследование.

Вместе с тем в законе «О прокуратуре» предусматривается назначение проверки прокурором незамедлительно, если затрагиваются интересы бизнеса по фактам вмешательства со стороны государственных органов, детализируется право прокурора требовать незамедлительной отмены мер запретительного или ограничительного характера, чтобы предотвратить наступление тяжких и необратимых последствий.

В законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» предусматривается поправка по расширению понятия «оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий», расширяется список драгоценных металлов, подлежащих аффинажу с целью контроля всего объема драгоценных металлов.