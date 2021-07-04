В столице открыли памятник лидерам «Алаша»

В столице в воскресенье открыт памятник лидерам движения «Алаш» - Алихану Букейхану, Ахмету Байтурсынулы и Мыржакыпу Дулатулы. Он расположен на правобережье города, на Аллее Каламгерлер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принявший участие в открытии монумента, отметил, что имена лидеров «Алаша» многие годы были под запретом: «К сожалению, почти все они были объявлены врагами народа и стали жертвами репрессий. Их труды были уничтожены, и на протяжении многих лет было запрещено называть их имена. Однако наш народ смог восстановить имена своих великих сыновей».

«Они многое сделали для освобождения и процветания нашей страны. Они пробудили дух людей и преобразовали их мировоззрение. Они способствовали сохранению целостности нашей территории. Они подняли родную литературу и культуру на небывалый уровень. Они внесли вклад в интеллектуальный подъем. Львы Алаша, несмотря на трудности их времени, возродили идею государственности казахского народа», - сказал Токаев.

Партия «Алаш» действовала до начала 1920-х годов, когда была разгромлена большевиками.Мыржакып Дулатулы умер в лагере на Соловках в 1935 году после нескольких лет в заключении, Алихан Букейхан и Ахмет Байтурсынулы – расстреляны в 1937 году.