В столице открыли памятник лидерам «Алаша»

Монумент увековечил троих из них - Алихану Букейхана, Ахмета Байтурсынулы и Мыржакыпа Дулатулы
В столице в воскресенье открыт памятник лидерам движения «Алаш» - Алихану Букейхану, Ахмету Байтурсынулы и Мыржакыпу Дулатулы. Он расположен на правобережье города, на Аллее Каламгерлер.
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