В доме брата политактивиста Альнура Ильяшева проходит обыск

«Обыск производится по месту жительства Ильяшева Доса для обнаружения документов, предметов, денежных средств по подозрению в мошенничестве, совершенного в отношении заявителя Косажихиной», – сообщила в прямом эфире Кайрата Ильяшева, отца братьев Ильяшевых, женщина, представившаяся как следователь управления полиции города Темиртау Фариза Аблакова.

Кайрат Ильяшев уточнил, что его сын Дос прописан в его доме, однако проживает в другом месте. На этом пришедшие проводить обыск сотрудники полиции потребовали прервать трансляцию.

«У нас есть постановление от 3 июля. Следственный судья Темиртауского горсуда Карагандинской области Тастанбеков Е.С. рассмотрел ходатайство исполняющего обязанности следователя с.о. Старогородского УП города Темиртау Абдумуслим А.Б. о санкционировании обыска квартиры. Вкратце там есть возбужденное уголовное дело, статья 190, часть 2», - сообщил в свою очередь Альнур Ильяшев в прямом эфире активиста и соратника Марата Турымбетова.

Он также добавил, что на его брата в присутствии супруги и ребенка надели наручники. «Он шел к родителям, оставил машину на мойке. Они его там оперативным путем установили, задержали, привели домой и решили вот этот обыск проводить», – рассказал Ильяшев.

Весной прошлого года сотрудники полиции города Алматы приходили с обыском к активисту Альнуру Ильяшеву, в тот же вечер он был задержан и водворен в ИВС. Как сообщали его родные, обыск проходил грубо, все члены семьи были повалены на пол, у них были изъяты сотовые телефоны и компьютер, принадлежавший активисту, которым пользовалась вся семья.

Альнур Ильяшев – алматинский политический активист, судившийся с акиматом Алматы из-за смога над городом, а также после убийства Дениса Тена добившийся проведения первого за долгие годы санкционированного митинга за политические реформы. Весной 2019 года после срыва съезда партии «Наше право», которую создавала Санавар Закирова, Ильяшев и еще несколько активистов подали в суд на госорганы и партию власти «Нур Отан», посчитав, что именно они препятствовали проведению съезда. Иск был отклонен, а позднее «Нур Отан» подал иск против Ильяшева и других активистов, требуя с них компенсации в 20 млн за причинение ущерба деловой репутации. Суд взыскал с активистов 6 млн тенге в пользу нескольких членов партии и обязал Ильяшева и других активистов опровергнуть свои высказывания.

В июне 2020 года суд признал Ильяшева виновным в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения за публикации в соцсетях с критикой в адрес партии «Нур Отан». Его приговорили к ограничению свободы сроком на три года, назначили пробационный контроль и запретили заниматься публичной деятельностью, создавать политические партии и состоять в них.