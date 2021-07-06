Турецкие спецслужбы похитили из Кыргызстана президента сети турецких школ

Спецслужбы Турции похитили в Кыргызстане гражданина этой страны, президента сети турецких школ «Сапат» Орхана Инанды. Об этом заявил в эфире местного телевидения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Kloop.

«Более 100 человек были привезены в Турцию из-за границы в рамках борьбы с FETO. В результате терпеливых усилий спецслужб Турции доставили в нашу страну Орхана Инанды — генерального директора FETO в Центральной Азии, и предали его правосудию», — сказал Эрдоган.

FETO – гуманитарная организация, основанная турецким просветителем Фетхуллахом Гюленом. Несколько лет назад она была объявлена в Турции террористической, Эрдоган заявил, что Гюллен готовил в стране переворот, а его попытка была якобы предотвращена. Тысячи людей в Турции были обвинены в причастности к терроризму, арестованы и осуждены. Спецслужбы Турции похищали представителей FETO в разных странах.

Орхан Инанды пропал в Бишкеке в конце мая. Его жена Рейхан предполагала, что его удерживают в посольстве Турции.

Власти Кыргызстана заявляли, что упорно расследуют исчезновение своего гражданина. Его якобы брал под личный контроль министр внутренних дел.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в начале июня побывал в Турции с официальным визитом. Его пресс-служба утверждала, что он якобы поднимал вопрос об исчезновении Орхана Инанды на встрече с Эрдоганом, но тот заявил, что ничего не знает об этом человеке.

Орхан Инанды проработал в Кыргызстане более двух десятков лет и получил гражданство этой страны. Родители учеников сети школ «Сапат» несколько раз выходили на митинги в Бишкеке, требуя от властей страны найти его.